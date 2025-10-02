LCD porta a Montecitorio un dibattito sull’immigrazione economia e sicurezza

Sono stati numerosi gli spunti politici di rilievo emersi in occasione del convegno intitolato, “Economia della sicurezza e politiche dell’accoglienza”, promosso a Montecitorio da LCD, il movimento politico dei liberali cristiano-democratici federato con la Lega. A portare il dibattito in Parlamento è stato il presidente di LCD, l’onorevole Andrea de Bertoldi, che nel suo intervento introduttivo ha evidenziato con chiarezza l’impostazione dell’iniziativa: «È con grande convinzione che apro questo convegno, il primo organizzato da LCD, dedicato a un tema centrale per il futuro del nostro Paese: l’immigrazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - LCD porta a Montecitorio un dibattito sull’immigrazione, economia e sicurezza

In questa notizia si parla di: porta - montecitorio

Oggi a Roma, in piazza Montecitorio, centinaia di persone si sono unite per dire basta agli attacchi contro la Global Sumud Flotilla. Abbiamo chiesto al Governo di proteggere chi porta aiuto e fermare il genocidio a Gaza. Ogni immagine racconta la forza d - facebook.com Vai su Facebook

LCD porta a Montecitorio un dibattito sull’immigrazione, economia e sicurezza - democratici ha promosso un convegno a Montecitorio sul tema "Economia della sicurezza e politiche dell’accoglienza". Segnala msn.com