L’azione condivisa Agire insieme non è come agire uno accanto all’altro

Recenti studi hanno dimostrato come agire insieme non è come agire uno accanto all'altro: il tutto è svelato dalle dinamiche neurali dell'azione condivisa. La ricerca è stata coordinata dall'Università Statale di Milano e dalla Scuola Imt Alti Studi Lucca. Essa rivela, per la prima volta, i processi neurali distintivi dell'azione condivisa e mostra che sono profondamente diversi da quelli che regolano il semplice agire in parallelo. I risultati sono stati pubblicati su Social Cognitive and Affective Neuroscience. Si legge in una nota congiunta dell'università Statale e Imt Lucca: "Chiunque abbia mai ballato un tango o preparato un cocktail con un amico, sa bene che agire insieme non equivale a muoversi semplicemente fianco a fianco; eppure, nonostante questa differenza sia parte integrante dell'esperienza quotidiana e cruciale per comprendere l'evoluzione e lo sviluppo della socialità umana, le neuroscienze cognitive l'hanno a lungo trascurata".

