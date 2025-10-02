Lazio vs Torino sesta giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la sesta giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I biancocelesti alla ricerca della seconda vittoria consecutiva contro.i granata in grande difficoltà. Lazio vs Torino si giocherà sabato 4 ottobre 2025 alle ore 18 presso lo stadio Olimpico. LAZIO VS TORINO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Prosegue l’operazione risalita per i biancocelesti che, dopo la vittoria ottenuta a Genova, vanno a caccia del bis per trovare quella continuità necessaria per risalire la china dopo tre sconfitte in cinque partite, perché l’obiettivo è tornare in Europa. I granata navigano in cattive acque e dunque sperano di rifarsi. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

