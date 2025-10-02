Lazio via a gennaio e mercato sbloccato | Sarri ha trovato la vittima sacrificale

Un inizio di stagione tutt’altro che semplice in casa biancoceleste. La buona notizia, però, riguarda il mercato di gennaio, con Lotito che potrebbe finalmente spendere per il suo Comandante. Maurizio Sarri è tornato sulla panchina della Lazio, portando inevitabilmente entusiasmo e carisma di un allenatore unico nel suo genere. Ma il suo entusiasmo e carisma non hanno aiutato fino ad ora, con le sole due vittorie ottenute nelle prime cinque giornate di campionato. Una Lazio che a tratti è sembrata ancora ferma ai blocchi di partenza e che invece a tratti ha mostrato il solito bel calcio targato Sarri: con Como, Sassuolo e il derby con la Roma, i biancocelesti hanno praticamente fatto da spettatori non paganti. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

