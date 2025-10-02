Lazio Protezione Civile Valeriani PD | Nessun chiarimento ricevuto

“Si è conclusa la Commissione Trasparenza sulla Protezione Civile. Tre le questioni poste all`attenzione durante l`audizione del direttore Emergenza, Protezione Civile e Nue 112, il dottor Massimo La Pietra, ma tutte e tre sono rimaste inevase” dichiara in una nota Massimiliano Valeriani, presidente della Commissione Trasparenza al Consiglio Regionale del Lazio. “Il primo – spIega- riguardava il piano triennale previsto dall`art. 13 della LR 22014 che rappresenta il principale strumento di programmazione e previsione e definisce l`insieme degli indirizzi programmatici finalizzati a garantire l`efficacia del sistema di Protezione Civile. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

