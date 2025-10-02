Lazio Fares saluta | in prestito negli Emirati Ecco quanto conta sui conti per il mercato
Il laterale 29enne alla Forte Virtus: l'operazione libera il club dal suo ingaggio annuale, ma senza incidere nella valutazione in vista della riapertura delle operazioni di mercato a gennaio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
