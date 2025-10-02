Lazio Cataldi a un passo dalla storia | nel mirino un record di un grande ex biancoceleste

Calcionews24.com | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cataldi festeggia le 250 presenze in biancoceleste e punta a superare il primato di Nesta, simbolo della tradizione laziale Da giovane in cerca di spazio a punto di riferimento imprescindibile. La parabola di Danilo Cataldi, centrocampista classe 1994 cresciuto nel settore giovanile della Lazio, è la storia di un legame indissolubile con i colori biancocelesti. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

lazio cataldi a un passo dalla storia nel mirino un record di un grande ex biancoceleste

© Calcionews24.com - Lazio, Cataldi a un passo dalla storia: nel mirino un record di un grande ex biancoceleste

In questa notizia si parla di: lazio - cataldi

Sarri rilancia Cataldi e Cancellieri: possono essere loro i "nuovi acquisti" della Lazio

Como-Lazio, le pagelle: Rodriguez devastante, 7,5. Cataldi, prova da 4,5

LIVE Lazio-Roma 0-1: espulso Belahyane, palo di Cataldi

lazio cataldi passo storiaLazio, Cataldi a un passo dalla storia: nel mirino un record di un grande ex biancoceleste - Cataldi festeggia le 250 presenze in biancoceleste e punta a superare il primato di Nesta, simbolo della tradizione laziale Da giovane in cerca di spazio a punto di riferimento imprescindibile. Riporta calcionews24.com

lazio cataldi passo storiaLazio, Cataldi mette Nesta nel mirino: assalto a un record speciale - Il centrocampista biancoceleste va verso una maglia da titolare anche col Torino Da uomo in bilico a leader imprescindibile. Secondo lazionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Lazio Cataldi Passo Storia