Lazio Cataldi a un passo dalla storia | nel mirino un record di un grande ex biancoceleste

Cataldi festeggia le 250 presenze in biancoceleste e punta a superare il primato di Nesta, simbolo della tradizione laziale Da giovane in cerca di spazio a punto di riferimento imprescindibile. La parabola di Danilo Cataldi, centrocampista classe 1994 cresciuto nel settore giovanile della Lazio, è la storia di un legame indissolubile con i colori biancocelesti. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Sarri rilancia Cataldi e Cancellieri: possono essere loro i "nuovi acquisti" della Lazio
Como-Lazio, le pagelle: Rodriguez devastante, 7,5. Cataldi, prova da 4,5
LIVE Lazio-Roma 0-1: espulso Belahyane, palo di Cataldi
Lazio, da escluso ad imprescindibile: ora Cataldi insegue Nesta - X Vai su X
storia d'amore infinita quella tra Danilo #Cataldi e la Lazio. Oggi il numero 32 taglierà il traguardo delle 250 presenze con quella che ha sempre definito "una "seconda pelle #GenoaLazio - facebook.com Vai su Facebook
