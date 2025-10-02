Lazio aumentano i giocatori in infermeria | a Genova vanno ko anche Marusic e Pellegrini

Contro il Torino toccherà a Hysaj e Tavares sulle corsie difensive. A centrocampo restano out Vecino e Rovella, Guendouzi ancora squalificato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Lazio, aumentano i giocatori in infermeria: a Genova vanno ko anche Marusic e Pellegrini

