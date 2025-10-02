L’azienda monzese che porta il camper della prevenzione gratis in ditta

Monzatoday.it | 2 ott 2025

Ottobre è il mese della prevenzione contro il tumore al seno. Ed è proprio con questo spirito che Elesa, azienda monzese di riferimento nella componentistica standard per macchine e attrezzature industriali, assieme ai medici di LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) ha organizzato dei. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

