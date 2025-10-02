Lavoro UGL lancia campagna ottobre mese della sicurezza
UGL lancia la campagna 'Ottobre mese della sicurezza' .Capone: Prioritario puntare su percorsi educativi a partire dalle scuole. Roma. Si è svolta a Roma la conferenza stampa del Sindacato UGL, durante la quale è stata presentata la campagna 'Ottobre, mese della sicurezza nei luoghi di lavoro', che prevede iniziative su tutto il territorio nazionale per sensibilizzare lavoratori, cittadini e istituzioni sull'importanza della sicurezza e della formazione. Secondo Paolo Capone, Segretario Generale dell'UGL, " per rafforzare la cultura della sicurezza è imprescindibile puntare sui percorsi educativi a partire dalle scuole e potenziare in modo capillare la formazione e l'addestramento, con iniziative concrete di sensibilizzazione rivolte a imprese e lavoratori.
UGL lancia la campagna "Ottobre mese della sicurezza" - Anche a Lecce un'iniziativa per sensibilizzare lavoratori, cittadini e istituzioni sull'importanza della sicurezza e della formazione.
Lavoro, Nisini (Lega): Bene campagna UGL sulla sicurezza, serve più informazione - Lo ha detto a 9colonne la deputata della Lega Tiziana Nisini, a margine della conferenza stampa del Sindacato UGL durante la quale è stata presentata la campagna "Ottobre, mese della sicurezza nei