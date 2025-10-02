Lavoro UGL lancia campagna ottobre mese della sicurezza 

Puntomagazine.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

UGL lancia la campagnaOttobre mese della sicurezza’ .Capone: Prioritario puntare su percorsi educativi a partire dalle scuole. Roma. Si è svolta a Roma la conferenza stampa del Sindacato UGL, durante la quale è stata presentata la campagna ‘Ottobre, mese della sicurezza nei luoghi di lavoro’, che prevede iniziative su tutto il territorio nazionale per sensibilizzare lavoratori, cittadini e istituzioni sull’importanza della sicurezza e della formazione. Secondo Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, “ per rafforzare la cultura della sicurezza è imprescindibile puntare sui percorsi educativi a partire dalle scuole e potenziare in modo capillare la formazione e l’addestramento, con iniziative concrete di sensibilizzazione rivolte a imprese e lavoratori. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lavoro - lancia

“Taranto non può più aspettare” la UIL lancia l’allarme su lavoro, sanità, sicurezza e rifiuti

Robur al lavoro tra mercato ed esuberi. Mister Bellazzini lancia le sue idee

Como, perde la testa sul lavoro e lancia piatti contro i colleghi: poi ne morde uno e prende a pugni un agente

lavoro ugl lancia campagnaUGL lancia la campagna "Ottobre mese della sicurezza" - Anche a Lecce un'iniziativa per sensibilizzare lavoratori, cittadini e istituzioni sull'importanza della sicurezza e della formazione. Come scrive leccesette.it

lavoro ugl lancia campagnaLavoro, Nisini (Lega): Bene campagna UGL sulla sicurezza, serve più informazione - Lo ha detto a 9colonne la deputata della Lega Tiziana Nisini, a margine della conferenza stampa del Sindacato UGL durante la quale è stata presentata la campagna “Ottobre, mese della sicurezza nei ... Segnala 9colonne.it

Cerca Video su questo argomento: Lavoro Ugl Lancia Campagna