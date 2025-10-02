lavoro nero oltre cento irregolari scatta il blitz nel distretto orafo

di Gaia Papi AREZZO Un’operazione a largo raggio contro il lavoro nero e le irregolarità nel distretto orafo e nei principali comparti produttivi della provincia ha portato alla scoperta di oltre cento irregolari. È il bilancio tracciato dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Arezzo che, dall’inizio dell’anno, ha intensificato i controlli su tutto il territorio, effettuando 97 interventi, 37 dei quali hanno evidenziato irregolarità. Le verifiche hanno interessato un ampio ventaglio di attività economiche: dall’edilizia alla ristorazione, dai minimarket alimentari alle aziende terziste specializzate in lavorazioni del distretto dei metalli preziosi, fino al tessile, abbigliamento e pelletteria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

