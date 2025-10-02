Lavoro | Istat ad agosto calano occupati -0,2% -57 mila
Roma, 2 ott. (Adnkronos) - Ad agosto, su base mensile, l'Istat registra un calo degli occupati che si associa all'aumento dei disoccupati e degli inattivi. La diminuzione degli occupati (-0,2%, pari a -57mila unità) coinvolge gli uomini, le donne, i dipendenti (permanenti e a termine) e tutti coloro che hanno meno di 50 anni d'età; gli occupati invece crescono tra gli autonomi e tra chi ha almeno 50 anni. Il tasso di occupazione cala al 62,6% (-0,2 punti). Lo rileva l'Istat. L'aumento delle persone in cerca di lavoro (+0,4%, pari a +7mila unità) riguarda solo gli uomini e i 25-49enni, mentre tra le donne e nelle altre classi d'età il numero di disoccupati diminuisce. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: lavoro - istat
