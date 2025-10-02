Lavoro Inapp | Donne caregiver 10% in più degli uomini

Roma, 2 ott. (AdnkronosLabitalia) - Donne e uomini presentano notevoli differenze nell'uso del tempo. Nel nostro Paese, a prestare assistenza e cura non retribuita ad un familiare, amico o conoscente è circa il 24% della popolazione di 15 anni e più. In questa quota le donne caregiver sono il 10% in più degli uomini, valore più alto, insieme a Polonia e Slovenia, tra tutti i paesi europei considerati. Tale percentuale si amplia quando l'onere della cura supera le 10 ore settimanali ed arriva al 42% circa (contro la media europea del 28% circa). Emerge dal Rapporto nazionale sul Round 11 realizzato dall'Inapp. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Lavoro, Inapp: "Donne caregiver 10% in più degli uomini"

