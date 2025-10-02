Lavoro disoccupazione stabile al 6% ad agosto 2025

Sul lavoro l’Istat registra per agosto 2025 il tasso di disoccupazione stabile al 6%, con quella giovanile che sale al 19,3% (+0,6%). Aumentano le persone in cerca di lavoro (+0,4%, pari a +7mila unità); riguarda solo gli uomini e i 25-49enni mentre tra le donne e nelle altre classi d’età il numero di disoccupati diminuisce. La crescita degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (+0,5%, pari a +60mila unità) interessa gli uomini, le donne e i 15-34enni, mentre tra chi ha almeno 35 anni di età il numero di inattivi è invece in diminuzione. Il tasso di inattività sale al 33,3% (+0,2 punti). Una situazione che racconta un quadro leggermente in calo rispetto a un anno fa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

