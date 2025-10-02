Lavoro Condemi Ministero | Su molti tavoli istituzionali c' è tema delle differenze uomo-donna

Roma, 2 ott. (AdnkronosLabitalia) - “Il tema sulle differenze tra donne e uomini sul lavoro viene affrontato da tantissimi tavoli istituzionali. Un tema questo che impone ai tecnici e ovviamente al governo una riflessione attenta, anche sugli esiti dei numerosi rapporti che negli ultimi mesi sono stati prodotti in materia e sulla necessità poi di dare corso al recepimento della direttiva 970, che ci impone di portare sullo stesso livello la retribuzione uomo donna”. A dirlo, all'AdnkronosLabitalia, Maria Condemi, direttore generale del Rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, a margine della presentazione Inapp dei risultati dell'undicesimo round dell'European social survey, indagine internazionale sulle percezioni ed opinioni della popolazione in Europa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

