Lavoro Condemi Ministero | Su molti tavoli istituzionali c' è tema delle differenze uomo-donna
Roma, 2 ott. (AdnkronosLabitalia) - “Il tema sulle differenze tra donne e uomini sul lavoro viene affrontato da tantissimi tavoli istituzionali. Un tema questo che impone ai tecnici e ovviamente al governo una riflessione attenta, anche sugli esiti dei numerosi rapporti che negli ultimi mesi sono stati prodotti in materia e sulla necessità poi di dare corso al recepimento della direttiva 970, che ci impone di portare sullo stesso livello la retribuzione uomo donna”. A dirlo, all'AdnkronosLabitalia, Maria Condemi, direttore generale del Rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, a margine della presentazione Inapp dei risultati dell'undicesimo round dell'European social survey, indagine internazionale sulle percezioni ed opinioni della popolazione in Europa. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Lavoro: Dispenza (Acli), “positivo il trend di miglioramento, ma i valori assoluti dei salari non riescono a garantire a molti una vita dignitosa” - “È positivo che ci sia un trend di miglioramento ma resta il problema che i valori assoluti dei salari non riescono a garantire a molte famiglie una vita dignitosa. Scrive agensir.it