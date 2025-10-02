Lavori sulla rete idrica a Castelfranco di Sotto | tutto il paese senz' acqua
Acque comunica che per lavori sulla rete idrica nel comune di Castelfranco di Sotto, dalle ore 22.30 di lunedì 6 alle 6.30 di martedì 7 ottobre, si renderà necessario sospendere in tutto il capoluogo e nella zona industriale Macrolotto. Contestualmente potrebbero manifestarsi fenomeni di. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
In questa notizia si parla di: lavori - rete
Lavori di allaccio alla rete idrica: previste temporanee modifiche alla viabilità
Lavori di manutenzione alla rete idrica, sospensione dell'erogazione dell'acqua
Lavori su rete idrica di Fornacette: 1.700 metri di nuove condotte per migliorare servizio
Lavori sulla rete idrica di #Firenze in via Soffici, via Vagnetti, via Borrani e limitrofe https://publiacqua.it/0610-lavoro-via-soffici-e-limitrofe-firenze… #acqua #acquedotto #LavoriPubblici #PubliacquaLavori - X Vai su X
1/10/25. Interessato dai lavori di sostituzione delle rete del gas metano a Chioggia anche il ponte dell’isola di San Domenico (foto G. Albertini) - facebook.com Vai su Facebook
Interruzione idrica nel comune di Castelfranco di Sotto - Acque comunica che per lavori sulla rete idrica nel comune di Castelfranco di Sotto, dalle ore 22. Da gonews.it
Lavori alla rete idrica della provincia, gli interventi di Acque Veronesi - Alcune opere saranno realizzate in orario notturno, per minimizzare i disagi, toccando i comuni di Lavagno, San Martino Buon Albergo, Buttapietra e Roverè Veronese ... Scrive veronasera.it