Lavori nella stazione di Napoli Centrale modifiche alla circolazione

Nei giorni sabato 4 e domenica 5 ottobre e sabato 8 e domenica 9 novembre per consentire lavori di manutenzione programmata nella stazione di Napoli Centrale sarà modificato il programma di circolazione di alcuni treni del Regionale di Trenitalia L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it © Cilentoreporter.it - Lavori nella stazione di Napoli Centrale, modifiche alla circolazione

In questa notizia si parla di: lavori - stazione

La mappa dei cantieri: al via anche i lavori vicino alla stazione. “Rush finale per il Pnrr”

Cantiere infinito alla stazione di Codogno: l’intervento è iniziato nel 2019. I lavori esterni? Solo l’anno prossimo

Lavori alla stazione, si continua fino alla fine del mese di luglio

Anish Kapoor. Nella cripta della città Dopo oltre vent'anni di lavori tra imprevisti, stop e ritardi, la stazione d’arte di Anish Kapoor Monte Sant’Angelo, l’ultima delle tante stazioni dell’arte di Napoli, è stata terminata e inaugurata l'11 settembre 2025: è una stazio - facebook.com Vai su Facebook

Terminati i lavori alla stazione di Viterbo della “Roma Nord”. Infrastrutture e rigenerazione per il rilancio del territorio. La cura del ferro tanto annunciata ora ha finalmente la sua concretezza. - X Vai su X

Napoli Centrale, modifiche della circolazione dei treni: interventi nel weekend - Nei giorni sabato 4 e domenica 5 ottobre e sabato 8 e domenica 9 novembre per consentire lavori di manutenzione programmata nella stazione di Napoli Centrale sarà ... Riporta ilmattino.it

Trenitalia, lavori a Napoli Centrale, modifiche alle corse: fermate straordinarie a Caserta - Scopri tutti i dettagli riguardo Trenitalia, lavori a Napoli Centrale, modifiche alle corse: fermate straordinarie a Caserta . Scrive casertaweb.com