Lavori in via Bernardinis e via Micesio | ecco cosa succede
È stato reso noto oggi, 2 ottobre, il dettaglio di come procedono i lavori di riqualificazione di via Bernardinis, in Chiavris. È tra le strade più trafficate e serve da collegamento tra il centro città e la zona a nord, in particolare con il quartiere di Paderno: manca ancora una data precisa di. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
In questa notizia si parla di: lavori - bernardinis
++ CHIUDE PER LAVORI L'UFFICIO POSTALE DI BUJA: ECCO L'ALTERNATIVA ++ https://www.friulioggi.it/buia/chiude-lavori-ufficio-postale-buja-ma-ce-alternativa-2-ottobre-2025/ #fvg #buja #friulioggi Vai su Facebook
Lavori in via Bernardinis e via Micesio: ecco cosa succede - Nella strada di Chiavris ua parte degli interventi è concentrata sul rifacimento del verde, un'altra sul manto stradale. Come scrive udinetoday.it
Udine, parte la riqualificazione di via Bernardinis - Dopo la rimozione degli alberi ammalati verranno ripiantumate nuove piante e si procederà con la riasfaltatura ... Lo riporta rainews.it