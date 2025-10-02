Lavori alla stazione di Napoli Centrale | modifiche alla circolazione dei treni

Tempo di lettura: 2 minuti Nei giorni sabato 4 e domenica 5 ottobre e sabato 8 e domenica 9 novembre per consentire lavori di manutenzione programmata nella stazione di Napoli Centrale sarà modificato il programma di circolazione di alcuni treni del Regionale di Trenitalia. In particolare, alcuni treni del Regionale delle relazioni Napoli Centrale – Villa Literno – Formia – Roma, Napoli – SalernoSapriCosenza, Napoli – Eboli, e Napoli – Caserta subiscono modifiche d’orario e cancellazioni totali e parziali. Inoltre, nei giorni 4 ottobre e 8 novembre 2025 i treni Intercity 550, 724, 702 delle relazioni Siracusa Reggio Calabria C. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

