Lavoratore della Difesa esposto all' amianto per quattro anni scatta la maggiorazione della pensione

Perugiatoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vittoria in tribunale per un ex dipendente del ministero della Difesa, esposto all'amianto negli anni '60. La Corte dei Conti per l'Umbria, ha accolto parzialmente il ricorso di un uomo nella vertenza che lo vedeva contrapposto allInps per il riconoscimento del diritto a una maggiorazione della. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lavoratore - difesa

