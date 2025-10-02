L’autunno caldo della musica live Le tappe dai Negramaro ai Baustelle

È dance, è pop, è rock, ma è anche crooner e persino metal, a tratti. È Lady Gaga, la musicista e attrice newyorkese di origini italiane – all’anagrafe è Stefani Joanne Angelina Germanotta – attesa al Forum di Assago il 19 e 20 ottobre. Nel calendario dei concerti milanesi, la doppia data dell’artista emersa nel 2008 con l’album “The Fame“ – il suo destino era già nel titolo del disco – è sicuramente la più attesa. Perché Lady Gaga manca da Milano dall’ormai lontano 26 settembre 2017, quando portò nel capoluogo lombardo, anzi nel vicino Forum assaghese, uno show ricco di energia ma anche di poesia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it