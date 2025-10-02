L' Autorità per la Laguna ora ha due dirigenti Ma mancano fondi decreti e regolamenti
Da ieri l'Autorità per la laguna, l'ente che dal 2025 ha la responsabilità del Mose (acquisendo le competenze del provveditorato delle acque, del Consorzio Venezia Nuova, Thetis e Comar) è composta da tre persone, e non più dal solo presidente Roberto Rosetto. Sono stati infatti nominati il. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
In questa notizia si parla di: autorit - laguna
Alla 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, nella sezione Giornate degli Autori, c’era Laguna, il nuovo film di Sharunas Bartas. Sembra che accada poco in quest’opera intensa e difficilissima, o forse semplicemente il fatto è che il film iniz - facebook.com Vai su Facebook