L' autodromo di Monza è green | ottenuta la certificazione per la sostenibilità degli eventi

Gazzetta.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il GP F1 2025 sono state risparmiate 480 mila bottigliette di plastica e sono state donate 1,8 tonnellate di cibo. La raccolta differenziata ha raggiunto il 62%. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

