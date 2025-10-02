L' auto il coltello gli spari l' esplosivo | terrore alla sinagoga di Manchester nel giorno della festa Due morti ucciso l' assalitore

Xml2.corriere.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

 Tre le persone rimaste ferite. Il premier Starmer lascia il vertice a Copenaghen e rientra in Gran Bretagna. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

l auto il coltello gli spari l esplosivo terrore alla sinagoga di manchester nel giorno della festa due morti ucciso l assalitore

© Xml2.corriere.it - L'auto, il coltello, gli spari, l'esplosivo: terrore alla sinagoga di Manchester nel giorno della festa. Due morti, ucciso l'assalitore

In questa notizia si parla di: auto - coltello

Dorme in auto in un luogo appartato, spunta un coltello con accetta incorporata: denunciato dalla Polizia

Minacciati con un coltello e costretti a salire in auto: sequestro di persona ad Ardea

Due ragazzi sequestrati in auto per ore, minacciati col coltello e rapinati: arrestata una coppia

Spari a Ostia da auto in corsa, caccia all'uomo in via Forni - Due i colpi di arma da fuoco esplosi in aria nel pieno pomeriggio di lunedì 1 settembre in piazza Ener Bettica, all'altezza del civico 5. Secondo romatoday.it

"Un'auto ci ha superato e ci hanno sparato contro". Il racconto choc di una coppia - Spari intorno all'una e mezza di oggi, giovedì 11 settembre, contro un'auto a bordo della quale viaggiava una coppia ... Da romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Auto Coltello Spari Esplosivo