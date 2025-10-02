Lautaro Martinez | un leader autentico per l’Inter oltre i numeri arrivano prestazioni decisive dall’argentino

Lautaro Martinez, capitano dei nerazzurri, non è solo il trascinatore tecnico della squadra, ma anche il vero simbolo dei valori dell’Inter: il motivo. Essere un leader in campo non significa solo eccellere nel proprio ruolo, che per un attaccante si traduce nel segnare gol e fare la differenza durante le partite. Al contrario, per conquistarsi tale status, è necessario possedere qualità mentali fondamentali per motivare i compagni, spingendoli a dare sempre il massimo per la squadra. Un leader si distingue per la sua attitudine: vive ogni partita con determinazione e una cattiveria agonistica tale da non lasciare nulla di intentato, arrivando al termine dei 90 minuti senza il rimpianto di non aver dato tutto. 🔗 Leggi su Internews24.com

