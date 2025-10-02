Lautaro Martinez 4 gol in 6 partite | Biasin risponde alle critiche volte al capitano dei nerazzurri

Lautaro Martinez, il capitano dell’Inter continua a segnare e a dimostrare il suo valore, ma non mancano le polemiche.. Lautaro Martinez ha già realizzato 4 gol nelle prime 6 partite della stagione, un inizio che conferma ancora una volta la sua importanza come figura centrale dell’ Inter. Nonostante le critiche periodiche che lo riguardano, il capitano nerazzurro continua a essere decisivo, come sottolineato da Fabrizio Biasin sui suoi canali social. L’opinionista ha risposto con ironia alle critiche, evidenziando come Lautaro venga “periodicamente messo in discussione”, e ha pubblicato alcuni dati che dimostrano la sua effettiva importanza per il club. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lautaro Martinez, 4 gol in 6 partite: Biasin risponde alle critiche volte al capitano dei nerazzurri

In questa notizia si parla di: lautaro - martinez

IN – Lautaro Martinez resta? Risponde l’ag. Camano. E sul ritorno di Hakimi…

Agente Lautaro Martinez: “Lite con Calhanoglu? Quando non vanno bene alcune cose…” | VIDEO CM.IT

Lautaro Martinez, vacanze meritate! A fine luglio il rientro in Italia

Lautaro #Martinez, la confessione inaspettata della moglie: "Come se avessimo perso tutto" - X Vai su X

La doppietta contro lo Slavia Praga è valsa un record per Lautaro Martinez, che è diventato il primo giocatore di sempre a segnare in sette edizioni diverse di Champions League/Coppa dei Campioni con i nerazzurri (Fonte: OptaPaolo) L’argentino è un Vai su Facebook

Cagliari-Inter 0-1 al 45': Lautaro Martínez in gol, Belotti infortunato - Segna il "solito" Lautaro Martínez e poco prima dell'intervallo Belotti è costretto a uscire per infortunio. Riporta unionesarda.it

Biasin: “Lautaro periodicamente in discussione: fa sorridere”. E pubblica dati clamorosi - Sono diventati 4 i gol realizzati nelle prime 6 partite della stagione da Lautaro Martinez: così Biasin si è espresso sul capitano dell'Inter ... Da msn.com