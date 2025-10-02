Laura Dern primi passi da modella durante una sfilata alla Settimana della moda di Parigi
Laura Dern ha fatto scalpore all'apertura della sfilata di Gabriela Hearst alla Settimana della moda di Parigi: un debutto in passerella a 58 non è cosa da tutti.
Austin Butler, gli effetti devastanti del Metodo e i saggi consigli di Tom Hardy e Laura Dern
Is This Thing On?: il terzo film da regista di Bradley Cooper, con protagonisti Laura Dern e Will Arnett, esce a fine anno
Is This Thing On?, il trailer del nuovo film di Bradley Cooper con Will Arnett e Laura Dern
FUOCO CAMMINA CON ME TORNA AL CINEMA IN VERSIONE RESTAURATA 4K Disturbante capolavoro del 1986 di David Lynch, con protagonisti gli indimenticabili Isabella Rossellini, Kyle MacLachlan, Dennis Hopper e Laura Dern. Prequel della serie
1^Tv - Alle 21.20 "The Son" di Florian Zeller con Hugh Jackman, Laura Dern, Vanessa Kirby, Zen McGrath | Separato dalla moglie, Peter Miller è un uomo di successo, ma il figlio adolescente si ammala e viene corroso da una fortissima depressione.
Laura Dern debutta in passerella a 58 anni: il suo look alla sfilata Gabriela Hearst - Dal set cinematografico al catwalk: l'attrice ha aperto la sfilata Primavera-
Laura Dern dal front row alla passerella: debutto da modella a Parigi con Gabriela Hearst - L'attrice statunitense diventa indossatrice, aprendo la sfilata della maison della stilista uruguaiana ...