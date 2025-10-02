Lattuca testimonial di Macfrut | Nessuna ombra sull’edizione 2026

Ilrestodelcarlino.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nuovo modello di gestione di Cesena Fiera (e di Macfrut) ha preso forma a Madrid, dove il neopresidente Patrizio Neri, il direttore Luigi Bianchi e i principali collaboratori dell’ente fieristico hanno visitato Fruit Attraction, la principale fiera ortofrutticola d’Europa. Significativa la presenza del sindaco Enzo Lattuca. Una rassicurazione implicita dell’azionista di riferimento per il futuro di Macfrut dopo la burrasca delle dimissioni anticipate di Renzo Piraccini, presidente da undici anni e quattro mandati. "Tra gli operatori incontrati tra gli stand – dice Lattuca – ho raccolto grande fiducia e impegno per la prossima edizione di Macfrut. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

