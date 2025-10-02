L’attivista contro la violenza sulle donne Domitilla Di Pietro indagata per stalking
La sceneggiatrice romana avrebbe minacciato e perseguitato l'ex compagno regista che aveva scelto di interrompere la relazione. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
In questa notizia si parla di: attivista - violenza
Violenza a Piazza Dante, l'attivista: "Una città senza controllo"
“Charlie Kirk? Era odioso. Non puoi invitare la violenza a tavola e rimanere scioccato quando inizia a mangiare”: Amanda Seyfried sulla morte dell’attivista
Da attivista contro la violenza di genere a indagata per stalking: il caso Di Pietro
All’indomani del funerale in Arizona del giovane attivista conservatore Kirk, lo storico Franco Cardini prova a ragionare sui temi dell’odio, della violenza, e anche dell’amore e del perdono nel linguaggio della politica. […] Secondo la premier anche da noi c’è u - facebook.com Vai su Facebook
Le reazioni social all'uccisione dell'attivista conservatore hanno spinto molte aziende a separarsi dai propri dipendenti. E la stessa amministrazione Trump ha promesso di voler combattere la violenza politica - X Vai su X
Paternò, violenza sulle donne: la presidente del Co.Tu.Le.Vi. Ranno in visita allo “Sportello Donna” (VIDEO) - Aurora Ranno visita lo Sportello donna di Paternò: focus su prevenzione, campagne nelle scuole e possibile centro di accoglienza per vittime di violenza. Scrive corrieretneo.it
Vino e solidarietà, fondi contro la violenza sulle donne e per la lotta ai tumori - Per il 2025 sostegno alle iniziative di Komen Campania con Cantine Alois ... Da napoli.repubblica.it