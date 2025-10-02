L’attachement – La tenerezza recensione | cuori nella tormenta nel dramma con Valeria Bruni Tedeschi

Al centro, la bella performance di Valeria Bruni Tedeschi nel L'attachement - La tenerezza, pellicola francese di Carine Tardieu. Al cinema con No.Mad Entertainment. Valeria Bruni Tedeschi esce dai canoni della donna pazzerella ed emotivamente disturbata nelle mani della regista francese Carine Tardieu. Come spieghiamo nella nostra recensione de L'attachement - La tenerezza, la pellicola interpretata dall'attrice italiana è un variegato affresco umanista che aderisce a una struttura libera e leggera per raccontare le conseguenze dell'amore, di qualsiasi natura, e della perdita. Basta solo che Sandra accetti di badare per qualche ora al piccolo Elliott (l'espressivo César Botti) mentre la madre, la sua vicina di casa Cecile, viene accompagnata dal marito Alex in ospedale dopo che le si sono rotte le acque, perché la . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

