Latitante arrestato a Niscemi | deve scontare oltre 10 anni per rapine e lesioni

I carabinieri del reparto territoriale di Gela e della Stazione di Niscemi hanno arrestato un 53enne, pregiudicato, nativo di Vittoria e residente a Niscemi, irreperibile dal maggio 2024, le cui ricerche erano state estese anche in ambito europeo. L’uomo era destinatario dapprima di un provvedimento di revoca del decreto di sospensione di ordine di esecuzione per la carcerazione e ripristino dell’ordine. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Latitante arrestato a Niscemi: deve scontare oltre 10 anni per rapine e lesioni

