Anticipo dell’ottavo turno di Serie C girone C che vede il Benevento di Auteri andare in trasferta sul campo del Latina di Bruno. Per i frentani inizio difficile con il pesante KO contro il Trapani, ma da allora la squadra si è risollevata ed è al momento ad un solo punto dai playoff. Nelle ultime 2 gare inoltre la squadra ha fatto 4 punti . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Latina-Benevento (venerdì 03 ottobre 2025 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici, convocati. Entrambe le squadre a segno al Vigorito