Latina-Benevento i convocati giallorossi | out in quattro torna Esposito

Tempo di lettura: < 1 minuto Sono 24 i giallorossi convocati da mister Gaetano Auteri per la gara di domani al “Francioni” contro il Latina. Rientra nella lista il portiere Esposito che era assente da un mese dopo l’operazione al menisco. Ancora out Simonetti che ha ormai recuperato dall’infortunio muscolare, ma l’allenatore ha preferito lasciarlo nel Sannio per allenarsi. Assenti Viscardi, Tsingaras e il lungodegente Nardi. Ci sono Prisco e Scognamillo che non sono al meglio. PORTIERI: Esposito, Russo, Vannucchi; DIFENSORI: Borghini, Ceresoli, Pierozzi, Ricci, Rillo, Romano, Saio, Scognamillo, Sena; CENTROCAMPISTI: Maita, Mehic, Prisco, Talia; ATTACCANTI: Cantisani, Carfora, Della Morte, Lamesta, Manconi, Mignani, Salvemini, Tumminello. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

