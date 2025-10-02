Latina-Benevento i convocati giallorossi | out in quattro torna Esposito

Tempo di lettura: < 1 minuto Sono  24 i giallorossi  convocati da mister  Gaetano Auteri per la gara di domani al “Francioni” contro il Latina. Rientra nella lista il portiere Esposito che era assente da un mese dopo l’operazione al menisco. Ancora out Simonetti che ha ormai recuperato dall’infortunio muscolare, ma l’allenatore ha preferito lasciarlo nel Sannio per allenarsi. Assenti Viscardi, Tsingaras  e il lungodegente  Nardi. Ci sono Prisco e Scognamillo che non sono al meglio.  PORTIERI: Esposito, Russo, Vannucchi;  DIFENSORI: Borghini, Ceresoli, Pierozzi, Ricci, Rillo, Romano, Saio, Scognamillo, Sena;  CENTROCAMPISTI: Maita, Mehic, Prisco, Talia; ATTACCANTI: Cantisani, Carfora, Della Morte, Lamesta, Manconi, Mignani, Salvemini, Tumminello. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

