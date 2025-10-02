L' associazione Theatro dà il via a una nuova stagione di corsi di improvvisazione teatrale

Cesenatoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche quest'anno Theatro APS di Cesena propone i suoi corsi di improvvisazione teatrale, in programma a partire da martedì 7 ottobre. Dal 2009 i corsi di Theatro avvicinano tante persone a questa disciplina teatrale, un primo passo per approcciarsi al mondo del teatro o per esplorarne dinamiche. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: associazione - theatro

L'associazione Theatro apre le sue porte per un open day all'insegna dell'improvvisazione teatrale

Cerca Video su questo argomento: Associazione Theatro D224 Via