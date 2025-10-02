L' associazione Theatro dà il via a una nuova stagione di corsi di improvvisazione teatrale
Anche quest'anno Theatro APS di Cesena propone i suoi corsi di improvvisazione teatrale, in programma a partire da martedì 7 ottobre. Dal 2009 i corsi di Theatro avvicinano tante persone a questa disciplina teatrale, un primo passo per approcciarsi al mondo del teatro o per esplorarne dinamiche. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
L'associazione Theatro apre le sue porte per un open day all'insegna dell'improvvisazione teatrale
Trentacinquesima Stagione Teatrale: Una Vita di Teatro! L'Associazione Teatro, Arte e Cultura S. Cattafi - Teatro Vittorio Currò è pronta a regalarvi un'altra stagione ricca di emozioni, risate e riflessioni! Da lunedì 6 Ottobre dalle 18.30 alle 20.00 ci trovate