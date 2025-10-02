L' associazione carabinieri raccoglie alimenti per i bisognosi della parrocchia di San Martino Vescovo
Riparte la nuova stagione di volontariato e aiuto a sostegno della povertà emergente in città promossa dalla sezione di Chieti dell'Associazione nazionale carabinieri presieduta dal carabiniere Mario Colantonio.Si tratta della tredicesima raccolta alimentare da devolvere in beneficenza a una. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
