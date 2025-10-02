L' assessore invita a scioperare e a partecipare al corteo della Cgil | scoppia la polemica

2 ott 2025

“Ci vediamo in manifestazione”. Questo l’invito che Marco Lamperti, assessore ai Lavori pubblici di Monza, ha postato oggi pomeriggio, 2 ottobre, sui social e che ha fatto scatenare la polemica. Domani anche Monza si fermerà per lo sciopero generale proclamato dalla Cgil in difesa della Flotilla. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

