L’asse De Bruyne-Hojlund salva Conte in Europa | il Napoli batte lo Sporting Lisbona Il tecnico | Non ho niente da dire a Kevin

Gli assist di Kevin De Bruyne e i gol di Rasmus Hojlund salvano Antonio Conte: il suo Napoli soffre in casa contro lo Sporting Lisbona, ma grazie ai due nuovi acquisti estivi trova tre punti cruciali per il suo cammino in Champions League e per il morale, soprattutto dopo la sconfitta a San Siro contro il Milan. “Quella sconfitta ci ha dato quella spinta, cattiveria e attenzione che stasera abbiamo avuto. Se non fossimo stati squadra oggi sarebbe stata dura”, ha analizzato Conte a fine gara. Inevitabile anche la domanda su De Bruyne, tra polemiche per le sostituzioni e assist decisivi: “Rispetto agli altri 8 acquisti viene da una realtà ed esperienze consolidate, ha giocato ad altissimi livelli, quello che chiedo è di mettersi sempre al servizio della squadra con la giusta grinta che unita alla qualità ci permette di alzare il livello. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

