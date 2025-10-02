L' assalto alle stazioni Prove di rivolta Cgil | Sciopero generale Salvini vuole precettare

Ilgiornale.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La punta di lancia dei sindacati, cominciando dalla Cgil, gli studenti dei collettivi, l'appoggio della sinistra e l'obiettivo di scatenare il caos in Italia. Un piano organizzato da tempo, che aspetta solo l'abbordaggio degli israeliani alla Flotilla diretta a Gaza per scatenare scioperi, occupazioni e cortei a casa nostra. Un'attendibile fonte della sicurezza conferma al Giornale che "nelle ultime 48 ore è già in corso una progressiva mobilitazione con occupazioni di varie facoltà e scuole. Non aspettano altro che gli israeliani intercettino la Flotilla per lanciare la mobilitazione immediata". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

l assalto alle stazioni prove di rivolta cgil sciopero generale salvini vuole precettare

© Ilgiornale.it - L'assalto alle stazioni. Prove di rivolta. Cgil: "Sciopero generale". Salvini vuole precettare

In questa notizia si parla di: assalto - stazioni

Assalto pro Pal alle stazioni. Tensioni in centro a Roma: corteo verso Palazzo Chigi

Assalto pro Pal alle stazioni. Scontri in centro a Roma: bottiglie contro la polizia

Cerca Video su questo argomento: Assalto Stazioni Prove Rivolta