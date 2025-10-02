La punta di lancia dei sindacati, cominciando dalla Cgil, gli studenti dei collettivi, l'appoggio della sinistra e l'obiettivo di scatenare il caos in Italia. Un piano organizzato da tempo, che aspetta solo l'abbordaggio degli israeliani alla Flotilla diretta a Gaza per scatenare scioperi, occupazioni e cortei a casa nostra. Un'attendibile fonte della sicurezza conferma al Giornale che "nelle ultime 48 ore è già in corso una progressiva mobilitazione con occupazioni di varie facoltà e scuole. Non aspettano altro che gli israeliani intercettino la Flotilla per lanciare la mobilitazione immediata". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'assalto alle stazioni. Prove di rivolta. Cgil: "Sciopero generale". Salvini vuole precettare