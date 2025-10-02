L’Aspromonte Geopark torna protagonista in tv con le bellezze reggine | ecco dove e quando

Il Parco Nazionale dell’Aspromonte è il suo Geoparco Unesco continuano a essere protagonisti delle trasmissioni televisive nazionali di genere ambientale, culturale e naturalistico. Dopo la visita della troupe della trasmissione Rai Linea Verde, il territorio dell’Aspromonte Geopark ha ispirato. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it