L’Aspromonte Geopark torna protagonista in tv con le bellezze reggine | ecco dove e quando
Il Parco Nazionale dell’Aspromonte è il suo Geoparco Unesco continuano a essere protagonisti delle trasmissioni televisive nazionali di genere ambientale, culturale e naturalistico. Dopo la visita della troupe della trasmissione Rai Linea Verde, il territorio dell’Aspromonte Geopark ha ispirato. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
In questa notizia si parla di: aspromonte - geopark
L'Aspromonte Geopark si mostra in tutta la sua bellezza: al via la campagna promozionale
Un tuffo nel cuore dell’Aspromonte Geopark alla scoperta della fiumara dell’Amendolea
L’#Aspromonte Geopark ancora protagonista in Tv: in onda su #ItaliaUno il “Sentiero dell’inglese” https://calabriadirettanews.com/2025/10/02/laspromonte-geopark-ancora-protagonista-in-tv-in-onda-su-italia-uno-il-sentiero-dellinglese/… via @CDNewsCalabr - X Vai su X
? Un convegno di due giorni a Gerace esplorerà il patrimonio archeologico e paesaggistico dell’Aspromonte Geopark, coinvolgendo studiosi e istituzioni per discutere la sua storia e valorizzazione. ? Leggi l’approfondimento https://www.metisonline.org/ - facebook.com Vai su Facebook