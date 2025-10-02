di Luciano Sesta* Mohammed Dahlan, comandante delle forze di sicurezza palestinesi a Gaza nel 2002, ha sempre presentato gli attacchi palestinesi ai civili israeliani come una risposta all’uccisione israeliana di civili palestinesi. Se nei raid israeliani vengono ripetutamente e sistematicamente uccisi civili – così si dice – perché mai i palestinesi non potrebbero fare altrettanto? Anzi, in questo caso persino il brutale attacco del 7 ottobre 2023 sarebbe, se non giustificato, almeno scusato, nell’ottica della cosiddetta “emergenza suprema”, ossia come rimedio estremo al cospetto di una minaccia esistenziale: visto che i palestinesi non dispongono di una capacità militare simile a quella di Israele, e poiché gli accordi di Abramo avrebbero sancito la definitiva scomparsa della causa palestinese dallo scenario mediorientale, l’attacco del 7 ottobre sarebbe stata l’unica arma disponibile per un’autodifesa di ultima istanza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L'asimmetria fra le violazioni del diritto umanitario commesse da Israele e quelle di Hamas