L' aretina Ginevra Bindi fa sognare Suoi tre ori al Mediterranean Championships
La ginnasta aretina della società Falciai rientrerà da Istanbul con tre medaglie d'oro al collo. Ginevra Bindi ha portato in alto il tricolore salendo sul gradino più alto del podio nella competizione per team e guadagnandosi la finale. Mercoledì è scesa in pedana a palla e clavette ed ha.
