L’arcobaleno di Monopoli Al termine di una giornata di maltempo

Noinotizie.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In tanti questa sera hanno rivolto gli occhi al cielo e ammirato i colori dell’arcobaleno spuntato dopo una giornata segnata da pioggia e nuvole. A cogliere l’attimo sul porto a Monopoli è stato il fotografo pugliese Giovanni Barnaba. L'articolo L’arcobaleno di Monopoli Al termine di una giornata di maltempo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

In questa notizia si parla di: arcobaleno - monopoli

