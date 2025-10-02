L’arcobaleno di Monopoli Al termine di una giornata di maltempo
In tanti questa sera hanno rivolto gli occhi al cielo e ammirato i colori dell’arcobaleno spuntato dopo una giornata segnata da pioggia e nuvole. A cogliere l’attimo sul porto a Monopoli è stato il fotografo pugliese Giovanni Barnaba. L'articolo L’arcobaleno di Monopoli Al termine di una giornata di maltempo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
In questa notizia si parla di: arcobaleno - monopoli
Maltempo e meraviglia: l’arcobaleno illumina il cielo di Monopoli poi arriva il diluvio - News - X Vai su X
? Tutti a parlare di temporali, nubifragi e allerta meteo… ma nessuno che vi dice la verità: dopo ogni pioggia arriva sempre l’arcobaleno. E nel mercato immobiliare funziona esattamente allo stesso modo: - oggi ti sembra buio perché non arrivano propos - facebook.com Vai su Facebook
Meteo Monopoli - Previsioni a lungo termine - Il grafico si costruisce sovrapponendo 20 possibili evoluzioni partendo da condizioni iniziali opportunamente variate, simulando quindi tutti i possibili comportamenti dell'atmosfera. Lo riporta ilmeteo.it