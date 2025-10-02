In tanti questa sera hanno rivolto gli occhi al cielo e ammirato i colori dell’arcobaleno spuntato dopo una giornata segnata da pioggia e nuvole. A cogliere l’attimo sul porto a Monopoli è stato il fotografo pugliese Giovanni Barnaba. L'articolo L’arcobaleno di Monopoli Al termine di una giornata di maltempo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - L’arcobaleno di Monopoli Al termine di una giornata di maltempo