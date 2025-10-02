L' appello urgente di Leila Slimani | Primo Non odiare
L’ascesa delle destre radicali, la crisi economica e sociale, la violenza diffusa. La scrittrice Leila Slimani invita alla ragione e all’accoglienza. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
In questa notizia si parla di: appello - urgente
Gaza allo stremo: “La fame vive con noi”. L’appello urgente di ActionAid
Mancanza di pattuglie e controlli: appello urgente per assunzioni nella Polizia locale
San Luca, urgente la riapertura del campo di calcio: l'appello del vescovo Oliva
APPELLO URGENTE PER MAX – 13 ANNI RETTIFICA - GIÀ MOLLATO IN CANILE, LETTERALMENTE DISPERATO, NON SI DA PACE. SEGUE VIDEO AL CANCELLETTO D’ENTRATA A CHIAMARE CHI LO HA LASCIATO IN CANILE COME UN PACCO P - facebook.com Vai su Facebook
Reposted: @LaSiritide : Randagi di Senise: appello urgente lasiritide.it/mobile/art_mob… - X Vai su X
Appello per un piano d'azione urgente nella siderurgia europea - Serve "un piano d'azione urgente per la siderurgia europea": questo il principale appello contenuto in una dichiarazione congiunta sottoscritta oggi da Belgio, Italia, Spagna, Francia, Lussemburgo, ... Si legge su quotidiano.net