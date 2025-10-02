L’annuncio di Pablo García l’influencer e modello spagnolo che ha scelto di farsi prete

Viviamo in un tempo in cui la Chiesa cattolica finisce per parlare spesso della crisi delle vocazioni. Per cui ogni persona che decide di intraprendere un percorso spirituale in tal senso diventa una notizia. E lo è ancor di più quando si tratta di qualcuno apparentemente lontano da quel cammino. Diciamo apparentemente per un motivo in questo caso: la notizia che l’influencer Pablo Garcia abbia deciso di diventare sacerdote può stupire per il suo lavoro precedente, tuttavia si tratta di una persona il cui altruismo è conclamato. Chi è Pablo Garcia. Pablo Garcia ha 36 anni, vive tra Madrid e Granada, ed è un modello e influencer di lifestyle. 🔗 Leggi su News.robadadonne.it

