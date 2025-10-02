L’Ankon Dorica dà spettacolo Sei squadre a punteggio pieno

Seconda giornata nel campionato di Seconda Categoria e l’equilibrio regna sovrano. Dopo 180 minuti di gioco infatti, nei tre gironi che vedono protagoniste le squadre della provincia di Ancona rimangono soltanto in 6 (su 48) le formazioni ad aver fatto en-plein e ad essere ancora a punteggio pieno. Hanno vinto entrambe le volte infatti soltanto Real Mombaroccio e Tavernelle nel girone B, Monte Roberto, Monsano e Olimpia Ostra Vetere nel C e l’ Ankon Dorica nel girone D. La squadra anconetana è quella che fino a questo momento ha dato più spettacolo, e non solo per aver vinto in entrambe le giornate: l’Ankon sabato scorso ha prevalso 4-2 a Castelfidardo, dopo che all’esordio aveva conquistato i tre punti in casa vincendo per 6-1. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

