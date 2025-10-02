Landman | La guerra del petrolio esplode nel trailer ufficiale italiano della stagione 2
La serie con Billy Bob Thornton e Demi Moore ambientata nel competitivo mondo dei giacimenti petroliferi del Texas tornerà su Paramount+ il 16 novembre: il trailer ufficiale italiano di Landman 2. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
Trump incalza la Nato: “Stop al petrolio russo dazi al 100% sulla Cina” - NEW YORK – Dopo aver minacciato per sette volte negli ultimi sei mesi di «prendere provvedimenti» contro il Cremlino, Donald Trump vuole passare ai fatti e vedere sanzioni vere. Scrive repubblica.it