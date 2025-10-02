Landini strumentalizza i lavoratori ma fa l’offeso con Meloni | Manca di rispetto allo sciopero

Insiste, Maurizio Landini, con la tesi secondo cui lo sciopero generale proclamato in sostegno della Flotilla sarebbe uno sciopero a tutela dell’«ordine costituzionale», della «salute», della «sicurezza di lavoratori e cittadini», anche se non si capisce come sarebbero messi a rischio dal fatto che il governo israeliano ha impedito ai naviganti Pro Pal di arrivare a Gaza. Almeno, non si capisce se ci si ferma alla mera logica. Diventa invece chiarissimo se ci si sposta sulle logiche: quelle che stanno dietro alla protesta, e che si riassumono in quel richiamo alla “rivolta sociale” contro il governo Meloni che il leader della Cgil lanciò lo scorso autunno, senza trovare particolare seguito. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Landini strumentalizza i lavoratori, ma fa l’offeso con Meloni: «Manca di rispetto allo sciopero»

Altro che missione umanitaria. Appena Flotilla si avvicina a Gaza scatta la rappresaglia in Italia. Da Termini a Napoli e Milano alta tensione a orologeria con la polizia e blocco delle stazioni. L’operazione Landini sugli scioperi nel silenzio della sinistra: prov - facebook.com Vai su Facebook

Cgil e sindacati di base, scioperi ideologici e cittadini ostaggio - Tempo di lettura 3 minutiClicca e condividi l'articoloLandini strumentalizza la Flotilla e accusa il governo, ma chi paga il prezzo sono operai e studenti che ogni giorno mandano avanti l’Italia Ancor ... Da osservatoreitalia.eu

Landini sale sulla Flotilla con i Cobas, ma rischia di perdersi la Uil - La Cgil vuole sperimentare la nuova alleanza in piazza a sostegno della Palestina all'insegna del "blocchiamo tutto". Riporta ilfoglio.it