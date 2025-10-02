Landini sciopero generale è legittimo

18.10 "Il nostro sciopero è legittimo perché noi l'abbiamo fatto rispettando la legge 146 che prevede, di fronte a violazioni costituzionali, la messa in discussione della salute e sicurezza dei lavoratori c'è la possibilità di fare lo sciopero senza preavviso. Così il segretario generale della Cgil, Landini. "Anzi - ha aggiunto - impugniamo la delibera della commissione. Non sono tutelati "nostri connazionali arrestati in acque libere" da Israele. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

"Mi sarei aspettata che i sindacati almeno su una questione che reputavano così importante" come Gaza "non avessero indetto uno sciopero generale di venerdì.

