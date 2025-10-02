- Ho letto questa dichiarazione di Padre Antonio Spadaro, gesuita, gran pezzo grosso del Vaticano, sotto-segretario del Dicastero della Cultura presso la Santa Sede. Il riferimento è alla Flotilla: “Davanti a diplomazie afone, a coscienze intorpidite dall'abitudine all'orrore, al crollo dei valori sui quali i nostri padri hanno costruito le società occidentali post belliche, è in corso ora una storia nel mare d'Ulisse che ci restituisce almeno la memoria del gusto di essere umani”. E se questa è la Chiesa che ci ha lasciato Papa Francesco, andiamo bene. - Leggo sul Corriere che il giornalista Varriale è stato licenziato per giusta causa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Landini non prenderci in giro, la Flotilla ha stufato e il terrorismo: quindi, oggi...