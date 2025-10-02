Lanciano ricorda il Samudaripen lo sterminio di rom e sinti
Entra nel vivo, venerdì 3 ottobre 2025 a Lanciano, la 32^ edizione di Amico Rom, manifestazione che unisce concorso, premiazioni, musica, eventi culturali e celebrazioni. Dopo la partecipata e commovente celebrazione in memoria dei bambini rom e sinti deportati che si è svolta a Orsogna, domani. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
